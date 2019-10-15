2019-10-15T13:24:36+03:00
Общество

В Надыме объявили сбор добровольцев на поиски пропавшего в сентябре мужчины

40-летнего Шамиля Садикова будут искать на территории города
Анна Полякова
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В Надыме объявили сбор добровольцев на поиски пропавшего в сентябре мужчины Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт Ямал"В Надыме объявили сбор добровольцев на поиски пропавшего в сентябре мужчины Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт Ямал"
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Поисковый отряд «Лиза Алерт Ямал» объявил в Надыме сбор добровольцев. Люди нужны для поиска пропавшего Шамиля Садикова.

Первое сообщение о исчезновении 40-летнего мужчины было опубликовано еще 6 октября. Ямальские поисковики в ориентировке сообщили, что мужчина вышел из дома 27 сентября и не вернулся. С тех пор его не видели, о местонахождении ямальца ничего неизвестно.

К публикации прилагается фото пропавшего мужчины. В ориентировке указывается, что мужчина среднего телосложения, у него короткие черные волосы, его рост примерно 170 сантиметров, карие глаза.

Сегодня, 15 октября, поисковики сообщили, что появились новые данные по поиску. В связи с этим объявляется сбор волонтеров на поиск.

«Форма одежды - город, дождь, мокрый снег. Обувь: берцы, сапоги, ботинки. Сбор 16.10.2019 в 09-00 возле кафе «Надым» (8-й проезд)», - говорится в последней публикации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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