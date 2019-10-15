В Надыме объявили сбор добровольцев на поиски пропавшего в сентябре мужчины
Поисковый отряд «Лиза Алерт Ямал» объявил в Надыме сбор добровольцев. Люди нужны для поиска пропавшего Шамиля Садикова.
Первое сообщение о исчезновении 40-летнего мужчины было опубликовано еще 6 октября. Ямальские поисковики в ориентировке сообщили, что мужчина вышел из дома 27 сентября и не вернулся. С тех пор его не видели, о местонахождении ямальца ничего неизвестно.
К публикации прилагается фото пропавшего мужчины. В ориентировке указывается, что мужчина среднего телосложения, у него короткие черные волосы, его рост примерно 170 сантиметров, карие глаза.
Сегодня, 15 октября, поисковики сообщили, что появились новые данные по поиску. В связи с этим объявляется сбор волонтеров на поиск.
«Форма одежды - город, дождь, мокрый снег. Обувь: берцы, сапоги, ботинки. Сбор 16.10.2019 в 09-00 возле кафе «Надым» (8-й проезд)», - говорится в последней публикации.
ИСТОЧНИК KP.RU