В Ноябрьске случайный прохожий потушил пожар в жилой двухэтажке

СЕГОДНЯ 13:00 2019-10-15T13:03:04+03:00

Василий Денисов признался, что не мог пройти мимо, его так воспитали

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Пожар в двухэтажном жилом доме на улице Шевченко дом №169 едва не закончился трагедией. Когда загорелся дом, жители спали. По счастливой случайности огонь в 5 часов утра 6 октября заметил случайный прохожий, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО.

- Я увидел свечение в окнах второго этажа, чёрный дым над домом, - рассказывает Василий Денисов, - Потом заметил, что дым вырывается из открытой двери первого подъезда. Возле находились двое, они сообщили, что пожарные вызваны. По тишине вокруг понял, что жители дома спят.

Василий забежал в подъезд и сквозь черные клубы дыма увидел, что горит кресло под лестницей на первом этаже и часть стены над ним. И-за жара находиться в подъезде было невозможно.

Он выбежал на улицу и помчался вдоль дома, стучал по окнам, стенам, кричал, стараясь разбудить жильцов. Потом через открытое окно забрался в дом. Хозяйка квартиры помогла заполнять водой ведра. Входная дверь квартиры оказалась рядом с горящим креслом. Намочил лицо и, задержав дыхание, вылил несколько ведер на кресло, пламя удалось сбить. Но огонь по стене стремительно бежал вверх.

- По образованию я электромонтажник, - рассказал молодой человек. - Я видел провода в области горения и понимал, чем все может закончиться. К счастью, шкаф ВРУ оказался рядом, мне удалось отключить все автоматы, после чего продолжил тушить стену.

Тут подоспели и пожарные. К этому моменту пожар был ликвидирован. Василий признался, что некогда было паниковать и мешкать, страх пришел позже, когда в голове стала прокручиваться ситуация с утренним пожаром.

- Знаете, я бы не смог пройти мимо, меня так воспитали в семье. Если людям нужна помощь, им обязательно нужно помочь. Да и знания у меня есть, не зря увлекался в школе туризмом и прошел курсы спасателей. Вот и пригодились знания, - говорит Василий.

ИСТОЧНИК KP.RU