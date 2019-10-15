СЕГОДНЯ 12:41 2019-10-15T12:43:57+03:00

В селе Мужи ребенку выплатят 30 тысяч рублей за укус бродячего пса Фото: pixabay.com

Девочка долго проходила лечение и курс вакцинации и уколов от бешенства

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Властям муниципального образования Мужевское придется раскошелиться после ЧП с ребенком. С руководства территории взыскали компенсацию морального вреда, причиненного нападением безнадзорной собаки.

Инцидент произошел в августе. Пес цапнул девочку за руку. В результате маленькая северянка получила травму в виде множественных укушенных ран левой кисти. Девочка продолжительное время проходила амбулаторное лечение и курс вакцинации и уколов от бешенства.

Обязанность по отлову безнадзорных животных по закону возложена на орган местного самоуправления, который данные полномочия не выполнил.

Прокурор учел, что несовершеннолетней причинены не только физические, но и нравственные страдания, и обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда в пользу пострадавшей.

Районный суд вынес решение об удовлетворении требований прокурора и взыскании в пользу несовершеннолетней 30 тысяч рублей, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU