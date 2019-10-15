2019-10-15T12:26:47+03:00
Общество

Электрики Уренгоя готовятся к зиме

Плановые отключения электроснабжения близятся к завершению
Анна Полякова
Поделиться:
Электрики Уренгоя готовятся к зиме Фото: puradm.ruЭлектрики Уренгоя готовятся к зиме Фото: puradm.ru
Изменить размер текста:

В Уренгое Пуровского района специалисты Распределительной сетевой компании Ямала проводят внеплановый осмотр оборудования. В муниципалитете периодически отключают электроснабжение по заявкам организаций для проведения профилактических и ремонтных работ.

Как сообщает районная администрация, плановые отключения по подготовке посёлка к зиме близятся к завершению, еще будут отключения по заявкам организаций, потому что в их управлении находится оборудование 6 киловольт и 0,4 киловольт, им тоже надо проводить ревизии.

Обо всех отключениях электроснабжения в Уренгое население уведомляют заблаговременно посредством бегущей строки и в соцсетях.

Этим летом по одной только заявке «Мостостроя-11» сотрудники кампании выполнили большой объём работ. Необходимо было демонтировать действующую 6-киловольтную воздушную магистраль, которая мешала возведению моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Село Мужи претендует на титул населенного пункта с самым смешным названием
В Надыме объявили сбор добровольцев на поиски пропавшего в сентябре мужчины
В Ноябрьске случайный прохожий потушил пожар в жилой двухэтажке
В селе Мужи ребенку выплатят 30 тысяч рублей за укус бродячего пса
Жители Лабытнанги выбирают название площадке для выгула собак
В Новом Уренгое на картин по пневмонии закрыли школу
На Ямале за неделю зарегистрировано 5, 5 тысяч больных ОРВИ
Реалити-шоу в Новом Уренгое: добровольцы откажутся от гаджетов и возьмут в руки книгу
Прибыль от «дорожной романтики» пойдет на лечение ямальских детей
Ямальские аграрии завершили уборку картофеля
В Тазовской поликлинике установили современный маммограф, не имеющий противопоказаний
Таркосалинским школьникам СПИД-центр покажет спектакль
В Надыме мошенник представился сотрудником банка и выманил у женщины 200 тысяч рублей
Парк в Пурпе украсили дизайнерскими кормушками
Стартовала продажа авиабилетов на субсидируемый маршрут Салехард – Москва