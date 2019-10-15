Электрики Уренгоя готовятся к зиме

СЕГОДНЯ 12:25 2019-10-15T12:26:47+03:00

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В Уренгое Пуровского района специалисты Распределительной сетевой компании Ямала проводят внеплановый осмотр оборудования. В муниципалитете периодически отключают электроснабжение по заявкам организаций для проведения профилактических и ремонтных работ.

Как сообщает районная администрация, плановые отключения по подготовке посёлка к зиме близятся к завершению, еще будут отключения по заявкам организаций, потому что в их управлении находится оборудование 6 киловольт и 0,4 киловольт, им тоже надо проводить ревизии.

Обо всех отключениях электроснабжения в Уренгое население уведомляют заблаговременно посредством бегущей строки и в соцсетях.

Этим летом по одной только заявке «Мостостроя-11» сотрудники кампании выполнили большой объём работ. Необходимо было демонтировать действующую 6-киловольтную воздушную магистраль, которая мешала возведению моста.

ИСТОЧНИК KP.RU