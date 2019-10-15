2019-10-15T12:17:22+03:00
Общество

Жители Лабытнанги выбирают название площадке для выгула собак

Собрано 47 различных предложений
Анна Полякова
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Жители Лабытнанги выбирают название площадке для выгула собак Фото: pixabay.comЖители Лабытнанги выбирают название площадке для выгула собак Фото: pixabay.com
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В Лабытнанги горожане сами голосованием выбирают название площадке для выгула собак, которая появилась совсем недавно. Опрос проходит на платформе «Предлагай!» информационного ресурса «Живём на Севере».

Напомним, придумать имя для этого объекта предложили общественники во время рейда по объектам благоустройства города. С помощью портала было собрано 47 различных предложений от творчески настроенных лабытнангцев.

После этого началось голосованием. Участникам предлагается ставить лайки наиболее удачному названию. В результате будет выбрано имя для площадки, где тренируются четвероногие любимцы, отметили в администрации города.

На портале «Живём на Севере» на сегодняшний день зарегистрировано девять тысяч жителей Лабытнанги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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