СЕГОДНЯ 11:55 2019-10-15T11:58:15+03:00

В Новом Уренгое на картин по пневмонии закрыли школу Фото: Ольга Крыльцова

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В Новом Уренгое на десятидневный карантин закрыли школу №16. В учебном заведении у четырех школьников выявили микоплазменную пневмонию. В школьных помещениях проводят дезинфекцию, все запланированные ранее культурно-массовые мероприятия отменили.

Учебный процесс не останавливается. Дети смогут продолжать получать знания и повторять пройденный материал с использованием системы «Сетевой город. Образование». Карантин планируют снять 22 октября, сообщает администрация города.

Ситуация находится на контроле главного санврача Ямала Людмиля Нечепуренко. Она отметила, что микоплазменная пневмония отличается вялотекущим течением, поэтому трудно вовремя поставить диагноз. При этом вакцины против микоплазменной пневмонии не существует. Профилактика заболевания заключается в разобщении детей и дезинфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU