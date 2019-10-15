2019-10-15T11:44:56+03:00
Общество

На Ямале за неделю зарегистрировано 5, 5 тысяч больных ОРВИ

Вирусов гриппа не выявлено
Анна Полякова
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На Ямале за неделю зарегистрировано 5, 5 тысяч больных ОРВИНа Ямале за неделю зарегистрировано 5, 5 тысяч больных ОРВИФото: Ольга Крыльцова
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На Ямале за минувшую неделю с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция в медучреждения обратилось более 5, 5 тысяч человек. Показатель заболеваемости составил 102,6 случаев на 10 тысяч населения, пока он ниже порогового значения на 1,5%, сообщает Управление Роспотребнадзора ЯНАО.

За это время госпитализировано 146 человек, в основном это малыши до 2 лет и дошколята. Вирусов гриппа не зарегистрировано.

С диагнозом внебольничная пневмония обратились 118 человек, показатель заболеваемости составил 22 случая на 100 тысяч населения, госпитализировано 107 человек. Наибольшее количество заболевших школьники - 7-14 лет - 33 случая.

В предэпидемический сезон 2019-2020гг. среди населения округа запланировано привить против гриппа 241231 человека. Округом получено 50880 доз вакцины для иммунизации детей и 56870 - для взрослых. Ожидается поставка второй партии вакцины. Привито 110 074 человека.

Напоминим, что с 1 по 16 октября в Управлении Роспотребнадзора работает «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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