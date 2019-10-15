Реалити-шоу в Новом Уренгое: добровольцы откажутся от гаджетов и возьмут в руки книгу

СЕГОДНЯ 10:56 2019-10-15T11:07:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новом Уренгое ГК «Сигма» проводит социальный эксперимент «Долгая ночь». Его цель выяснить, есть ли у ямальцев зависимость от Интернета. Участников проекта закроют в комнате и оставят без телевизора, телефона. Они они не смогут общаться с друзьями и родственниками. Единственным «другом» для них станет онлайн-камера, изображение с которой будет выходить в эфир телеканала СиТВ и на сайт НУР24. Все происходящее в комнате будет фиксировать веб-камера и выдавать в прямой эфир канала СиТВ.

Авторы проекта сообщили, что участники проекта получат задание — прочитать и осмыслить книгу, которую выберут организаторы. Выйти из комнаты можно будет в любой момент. Самый терпеливый получит приз. Желающим попасть в проект пришлось пройти психологическое тестирование и индивидуальное собеседование.

«Долгая ночь» продлится месяц. Побороться за 100 000 рублей и добровольно изолировать себя от общества уже сейчас готовы больше 130 человек, среди них есть даже многодетные родители. Большинство из них претендентов на победу признались, что не деньги стали стимулом, они хотят испытать свою силу воли. Хотя некоторые очень заинтересовались возможностью получить трехразовое питание, и отметили это в анкетах.

А вот вопрос о книгах, прочитанных за последние полгода, поставил кое-кого в тупик. Треть потенциальных участников телеэксперимента честно признались, что давно не держали в руках бумажный источник знаний. Остальные рассказали, что любят книги по психологии, рассказы О. Генри, «Приключения Тома Сойера», «Освенцим» Лоуренса Риса и все части «Стальной крысы».

Игра началась 14 октября, когда в комнату диджитал-детокса вошел первый участник проекта «Долгая ночь» Евгений Кашкаров, передает НУР24.

ИСТОЧНИК KP.RU