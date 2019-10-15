Прибыль от «дорожной романтики» пойдет на лечение ямальских детей
Студенты и преподаватели Ямальского многопрофильного колледжа, которые в конце сентября приняли участие в пленэре «Преображение ямальских трасс», завершили работу над картинами. За две недели, используя разные стили и технику, они создали 8 произведений искусства на тему дорожных работ.
Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
Напомним, пленэр состоялся на участке Салехард – Аэропорт. Молодые художники установили мольберты прямо на трассе и сделали наброски, а работы продолжили в мастерской. Картины выставят на благотворительном аукционе в честь Дня работника дорожного хозяйства.
- Все вырученные средства будут направлены в фонд «Ямине» на лечение ямальских ребятишек с тяжелыми заболеваниями, - поделился Президент НП "Ассоциация дорожно-транспортного комплекса ЯНАО" Александр Шишкин.
Фото: vk.com сообщество национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
К слову, в планах Ямала за шесть лет до 67,7 % увеличить долю дорог, соответствующих нормативам и свести к нулевому показателю количество трасс, работающих в режиме перегрузки.
ИСТОЧНИК KP.RU