СЕГОДНЯ 10:28 2019-10-15T10:34:56+03:00

Прибыль от «дорожной романтики» пойдет на лечение ямальских детей Фото: vk.com сообщество национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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Студенты и преподаватели Ямальского многопрофильного колледжа, которые в конце сентября приняли участие в пленэре «Преображение ямальских трасс», завершили работу над картинами. За две недели, используя разные стили и технику, они создали 8 произведений искусства на тему дорожных работ.

Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Напомним, пленэр состоялся на участке Салехард – Аэропорт. Молодые художники установили мольберты прямо на трассе и сделали наброски, а работы продолжили в мастерской. Картины выставят на благотворительном аукционе в честь Дня работника дорожного хозяйства.

- Все вырученные средства будут направлены в фонд «Ямине» на лечение ямальских ребятишек с тяжелыми заболеваниями, - поделился Президент НП "Ассоциация дорожно-транспортного комплекса ЯНАО" Александр Шишкин.

Фото: vk.com сообщество национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

К слову, в планах Ямала за шесть лет до 67,7 % увеличить долю дорог, соответствующих нормативам и свести к нулевому показателю количество трасс, работающих в режиме перегрузки.

ИСТОЧНИК KP.RU