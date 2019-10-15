Ямальские аграрии завершили уборку картофеля

СЕГОДНЯ 10:16 2019-10-15T10:16:13+03:00

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С ямальских полей в 2019 году убрали 400 тонн картофеля. Это на 50 тонн больше, чем в прошлом году. Затяжная весна и позднее начало посевной кампании, которая пришлась на конец июня, не помешали добиться высокого урожая, отмечают аграрии. А всего за последние два года объемы производства картофеля в округе выросли на 60%.

Почти половина всего урожая пришлась на Салехард – на счету ООО «Ямальский картофель» 180 тонн картофеля, убранного с 16 гектаров земли, сообщает правительство ЯНАО. В этом году предприятие прирастило посевные площади еще двумя гектарами.

Ежегодно из ямальской казны сельскохозпроизводителям предоставляются субсидии на частичное возмещение расходов на производство «второго хлеба» и других овощей, приобретается необходимая техника, помещения для хранения урожая. Поддержка осуществляется в рамках государственной программы «Развитие АПК».

ИСТОЧНИК KP.RU