2019-10-15T10:10:01+03:00
Общество

В Тазовской поликлинике установили современный маммограф, не имеющий противопоказаний

Новое оборудование позволит диагностировать заболевания на ранней стадии
Анна Полякова
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В Тазовской поликлинике установили современный маммограф, не имеющий противопоказаний Фото: tasu.ruВ Тазовской поликлинике установили современный маммограф, не имеющий противопоказаний Фото: tasu.ru
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В больнице районного центра установили современное оборудование. Новый электроимпедансный маммограф не имеет противопоказаний и может диагностировать заболевания на ранней стадии.

Маммографический аппарат осуществляет диагностику безлучевым методом, а значит, пациентка не подвергается рентгеновскому излучению. Полученные трехмерные изображения позволяют определить строение тканей, а также распознать любое новообразование на ранней стадии в короткие сроки.

Так как противопоказания к проведению процедуры отсутствуют – диагностику можно проводить беременным и кормящим женщинам, уточнили в администрации Тазовского района. Благодаря малогабаритным размерам прибора его можно использовать для осмотров в отдаленных северных поселениях района.

- Совместные усилия должны быть направлены на профилактику и диагностику болезни в начальной стадии, - отметил главврач Тазовской районной больницы Эльдар Фараджев. Он напомнил тазовчанам о необходимости быть более внимательными к своему здоровью и регулярном прохождении профилактических медосмотров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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