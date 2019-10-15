Таркосалинским школьникам СПИД-центр покажет спектакль

СЕГОДНЯ 09:07 2019-10-15T09:09:22+03:00

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В Тарко-Сале Пуровского района молодежь приглашают на интерактивный спектакль «О людях, для людей». Спектакль затрагивает основную проблему современности - распространение ВИЧ-инфекции среди молодых людей.

Показ организуют специалисты окружного СПИД-центра совместно с коллегами – специалистами центра досуга «Нефтяник» (Ноябрьск) по приглашению районного управления молодежной политики и туризма.

Как рассказали в администрации Пуровского района, постановка направлена на профилактику негативных явлений и формирование здорового образа жизни среди молодежи.

Показ организуют сегодня, 15 октября в 15 часов в КСК «Геолог».

ИСТОЧНИК KP.RU