2019-10-15T09:09:22+03:00
Общество

Таркосалинским школьникам СПИД-центр покажет спектакль

Постановка затрагивает проблему распространения ВИЧ-инфекции среди молодежи
Анна Полякова
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Таркосалинским школьникам СПИД-центр покажет спектакль Фото: puradm.ruТаркосалинским школьникам СПИД-центр покажет спектакль Фото: puradm.ru
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В Тарко-Сале Пуровского района молодежь приглашают на интерактивный спектакль «О людях, для людей». Спектакль затрагивает основную проблему современности - распространение ВИЧ-инфекции среди молодых людей.

Показ организуют специалисты окружного СПИД-центра совместно с коллегами – специалистами центра досуга «Нефтяник» (Ноябрьск) по приглашению районного управления молодежной политики и туризма.

Как рассказали в администрации Пуровского района, постановка направлена на профилактику негативных явлений и формирование здорового образа жизни среди молодежи.

Показ организуют сегодня, 15 октября в 15 часов в КСК «Геолог».

ИСТОЧНИК KP.RU

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