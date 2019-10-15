2019-10-15T08:55:08+03:00
Происшествия

В Надыме мошенник представился сотрудником банка и выманил 200 тысяч рублей

Горожанке аферист предлагал выгодный вклад
Анна Полякова
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В Надыме мошенник представился сотрудником банка и выманил 200 тысяч рублейВ Надыме мошенник представился сотрудником банка и выманил 200 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
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В Надыме полицейские зарегистрировали очередной случай мошенничества, жертва которого поверила словам незнакомца по телефону.

С заявлением в полицию 12 октября обратилась 43-летняя горожанка. Она пояснила, что неизвестные похитили с принадлежащих ей банковских карт 224 тысячи рублей.

Выяснилось, что 1 октября ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка и предложил ей выгодную инвестиционную сделку. Он рассказал об открытии вклада для личных сбережений под 12 % годовых, на что женщина согласилась.

Аферист убедил доверчивую женщину, что для открытия вклада посещение офиса банка необязательно. В результате он обманным путем получил доступ в онлайн – приложения банков и перевел деньги на другие счета.

Женщина попыталась сначала сама связаться с этим банковским сотрудником по телефону. Когда ей это не удалось, женщина обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Правоохранители просят ни при каких условиях не сообщать неизвестным лицам секретную информацию по личным банковским продуктам, информацию о возможных проблемах по счетам получать только по телефону технической поддержки, указанному с оборотной стороны любой банковской карты, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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