Парк в Пурпе украсили дизайнерскими кормушками
В Пурпе провели конкурс на лучший дизайн кормушек. Их и установили в новом парке «Молодёжный», обустроенном в рамках программы «Комфортная городская среда». Квартиры для пернатых и пушистых обитателей парка мастерили жители, сообщает администрация Пуровского района.
На суд жюри кормушки представили одиннадцать мастеров, всем вручили памятные дипломы. В числе победителей – семья первопроходцев Леонид и Раиса Дорошинские.
Теперь, прогуливаясь по гранитной аллее, местные жители с удовольствием наблюдают, как обустроились новосёлы в их авторском бельчатнике. Пушистые обитатели парка теперь часто под прицелом фотоохотников.
Для желающих кормить птиц и белок на специальном стенде расписали меню, чтобы не навредить здоровью зверей. Приветствуются крошки и сухари, белки едят также нарезанные фрукты и овощи. Под запретом миндальный орех, черный и свежий хлеб.
ИСТОЧНИК KP.RU