2019-10-15T08:46:05+03:00
Общество

Парк в Пурпе украсили дизайнерскими кормушками

Для желающих угостить птиц и белок на стенде расписали меню
Анна Полякова
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Парк в Пурпе украсили дизайнерскими кормушками Фото: puradm.ruПарк в Пурпе украсили дизайнерскими кормушками Фото: puradm.ru
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В Пурпе провели конкурс на лучший дизайн кормушек. Их и установили в новом парке «Молодёжный», обустроенном в рамках программы «Комфортная городская среда». Квартиры для пернатых и пушистых обитателей парка мастерили жители, сообщает администрация Пуровского района.

На суд жюри кормушки представили одиннадцать мастеров, всем вручили памятные дипломы. В числе победителей – семья первопроходцев Леонид и Раиса Дорошинские.

Теперь, прогуливаясь по гранитной аллее, местные жители с удовольствием наблюдают, как обустроились новосёлы в их авторском бельчатнике. Пушистые обитатели парка теперь часто под прицелом фотоохотников.

Для желающих кормить птиц и белок на специальном стенде расписали меню, чтобы не навредить здоровью зверей. Приветствуются крошки и сухари, белки едят также нарезанные фрукты и овощи. Под запретом миндальный орех, черный и свежий хлеб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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