Стартовала продажа авиабилетов на субсидируемый маршрут Салехард – Москва

СЕГОДНЯ 08:24 2019-10-15T08:27:19+03:00

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Ямал начал субсидировать авиамаршрут Салехард – Москва. На сайте авиаперевозчика АТК «Ямал» открылась продажа билетов, сообщает правительство ЯНАО.

Напомним, в начале октября губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал увеличение количества субсидированных авиарейсов. Об этом он сообщил в ходе прямого эфира в социальной сети Instagram в ответ на вопросы обеспокоенных жителей о прекращении полётов «Аэрофлота» из Москвы в Салехард и обратно, ведь перевозчик летал в удобное время и маршрут был востребован.

Глава региона сообщил, что с 1 ноября рейсы «Аэрофлота» заменят новыми, которые будут проходить примерно в прежнее время. Будет летать местный перевозчик. Со следующего года увеличится количество рейсов, которые будут субсидироваться.

- Мы будем стараться, чтобы билеты подешевели по тем направлениям, которые наиболее востребованы, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

С сегодняшнего дня стоимость билета в одну сторону для взрослого пассажира составляет 9500 рублей. Цена фиксированная: она не зависит от того, приобрел человек билет за месяц или в день вылета.

- В столице учатся много ямальских студентов, которые на каникулы возвращаются домой, многие едут в отпуск транзитом через Москву, поэтому льготный тариф поможет ямальцам сэкономить на перелетах, – пояснил директор ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО» Виталий Лагутин.

Ежегодно из окружного бюджета субсидируются пассажирские перевозки по социально значимым направлениям. На сегодняшний день правительством Ямала субсидируются перевозки по 26 межрегиональным направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU