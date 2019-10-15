2019-10-15T09:03:43+03:00
Общество

В Ноябрьске приступили к строительству детсада на 190 мест

Здание будет современным и максимально наполненным
Анна Полякова
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В Ноябрьске приступили к строительству детсада на 190 мест Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске приступили к строительству детсада на 190 мест Фото: Администрация Ноябрьска
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В восьмом микрорайоне Ноябрьска начали строительство нового детского сада, который станет еще одним архитектурным украшением города, пообещали в мэрии. Сейчас на участке готовится котлован, скоро начнется забивка контрольных свай. Это будет двухэтажное здание с техническим этажом общей площадью 2 838,6 м² на 190 мест.

В детсаду расположатся 8 групп по 20-25 человек в каждой, в том числе, одна ясельная и одна подготовительная. Групповые секции для детей младенческого и раннего возраста подразумевают самостоятельный вход с игровой площадки. Также в садике оборудуют два зала для музыкальных и физкультурных занятий, медицинский блок и пищеблок. Рядом со зданием расположатся детские и спортивные площадки. Здание будет современным и максимально наполненным.

- Целый микрорайон в Ноябрьске, где живёт 8 тысяч человек, вырос без необходимой инфраструктуры – детского сада и школы. На эту тему ко мне не раз обращались жители. Поэтому уже принято решение построить здесь школу, детский сад, а также художественное отделение школы искусств», - отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, выступая с ежегодным докладом перед депутатами Законодательного собрания ЯНАО.

Общеобразовательное учреждение планируется возвести на 1200 мест, причем с бассейном. Дмитрий Артюхов также сообщил, что в ближайшие пять лет на Ямале планируется возвести 27 новых школ и 31 детский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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