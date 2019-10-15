В Салехарде обсудили готовность к эпидсезону ОРВИ

СЕГОДНЯ 07:59 2019-10-15T08:00:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Салехарде обсудили на заседании профильной комиссии обсудили готовность к эпидсезону ОРВИ. С симптомами вирусной инфекции с сентября в горбольницу обратилось около 3500 человек. Все были обследованы. Лабораторно подтвержденных случаев группа в городе не зарегистрировано. Сейчас «Салехардская окружная клиническая больница» работает в штатном режиме. В городе активно проходит вакцинация. Уже привито порядка 10000 человек.

При повышении эпидпорога потоки больных будут перераспределять. Инфекционный стационар закроется, и будет полностью работать на ОРВИ и грипп.

- При обращении пациентов за амбулаторной помощью организовано два приема. Прием во взрослой поликлинике: с отдельным входом, гардеробной, регистратурой и кабинетом для взятия крови на базе мобильной медицинской бригады. И 111 кабинет для неотложной медицинской помощи на базе детской поликлиники, - отметила представитель ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница» Татьяна Шадрина.

В больницах закуплены все необходимые препараты, как для детского, так и взрослого населения. Лабораторное отделение тоже готово: имеются все необходимые тест-системы, которые определяют принадлежность вирусы к группе, сообщает администрация ямальской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU