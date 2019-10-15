2019-10-15T09:00:36+03:00
Общество

Кононенко, покидая пост главы Салехарда, поделился планами

Претендовать на новый срок в должности главы города он не стал
Анна Полякова
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Кононенко, покидая пост градоначальника, поделился планами Фото: salekhard.orgКононенко, покидая пост градоначальника, поделился планами Фото: salekhard.org
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Иван Кононенко, 7 лет возглавлявший Салехард, попрощался с коллективом, поблагодарил всех за работу. Сегодня, 15 октября в администрации города состоится заседание конкурсной комиссии, по результатам которой будет рекомендовано не менее 2 претендентов в кандидаты на должность градоначальника. Окончательное решение будет приниматься на заседании Гордумы, которое состоится вечером этого же дня. Претендовать на новый срок на посту главы Кононенко не стал.

- Считаю, многое удалось. Мною и моей командой сделано многое - начиная от дорог, капитальных ремонтов многоквартирных домов, строительства, благоустройства объектов комфортной среды и еще многое и многое другое, - сказал экс-глава города.

Он также поблагодарил жителей ямальской столицы за помощь, за поддержку и выразил уверенность в том, что с новым главой город будет процветать.

- Желаю идти только вперед и вперед, работая на благо жителей и самого города. Я благодарен нашим ветеранам, ведь только благодаря им - мы живем. Я всегда лично ездил, поздравлял и навещал их. Надо беречь наших ветеранов, старожил города, пожилых людей, - подчеркнул Кононенко.

Говоря о своих планах, он был немногословен: «Отдохнуть немножко, а дальше видно будет».

ИСТОЧНИК KP.RU

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