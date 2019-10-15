2019-10-15T05:22:22+03:00
Общество

Погода на Ямале 15 октября: ожидаются дожди, местами пройдет снег

Температура воздуха +3 ... +7 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 15 октября: ожидаются дожди, местами пройдет снег Фото: pixabay.comПогода на Ямале 15 октября: ожидаются дожди, местами пройдет снег Фото: pixabay.com
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В понедельник, 15 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +2 градуса, пасмурно и дождливо, вечером ожидается снег. Ветер – северо-восточный 9 м/с.

В Ноябрьске +7 градусов, пасмурно, весь день будет идти дождь. Ветер – южный 4 м/с.

В Новом Уренгое +6 градусов, пасмурно, дождь будет идти до вечера. Юго-западный ветер 2 м/с.

В Надыме +5 градусов, пасмурно, дождь – в течение дня. Ветер – северный 3 м/с.

В Губкинском +7 градусов, пасмурно и дождливо. Ветер – южный 3 м/с.

В Тарко-Сале +7 градусов, пасмурно, дождь. Южный ветер 4 м/с.

В Муравленко + 6 градусов, пасмурно, дождь. Ветер юго-западный 2 м/с.

В Лабытнанги +3 градуса, пасмурно, дождь. Вечером прогнозируется снег. Ветер северо-восточный 9 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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