Жительница Ноябрьска, которая оскорбила полицейского, оказалась наркоманкой
В середине июля ноябрянка пришла в изолятор временного содержания, куда пришла для передачи посылки своему супругу, задержанному в связи с подозрением в совершении преступления, оскорбила полицейского.
Как сообщили в прокуратуре ЯНАО, женщина унизила стража порядка в присутствии посторонних в тот момент, когда полицейский осматривал содержимое ее посылки. В отношении обвиняемой была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая выявила, что ноябрянка страдает психическим расстройством – наркоманией и нуждается в лечении.
Накануне женщина признана виновной в публичном оскорблении представителя власти, и ей назначено наказание в виде штрафа.
Кроме того, суд о возложил на осужденную обязанность пройти лечение от наркомании и медико-социальную реабилитацию, контроль за исполнением которой будет осуществлять уголовно-исполнительная инспекция.
ИСТОЧНИК KP.RU