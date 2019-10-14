2019-10-14T16:33:53+03:00
Общество

Жительница Ноябрьска, которая оскорбила полицейского, оказалась наркоманкой

Женщину насильно отправили лечиться
Алена Кульмухаметова
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В середине июля ноябрянка пришла в изолятор временного содержания, куда пришла для передачи посылки своему супругу, задержанному в связи с подозрением в совершении преступления, оскорбила полицейского.

Как сообщили в прокуратуре ЯНАО, женщина унизила стража порядка в присутствии посторонних в тот момент, когда полицейский осматривал содержимое ее посылки. В отношении обвиняемой была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая выявила, что ноябрянка страдает психическим расстройством – наркоманией и нуждается в лечении.

Накануне женщина признана виновной в публичном оскорблении представителя власти, и ей назначено наказание в виде штрафа.

Кроме того, суд о возложил на осужденную обязанность пройти лечение от наркомании и медико-социальную реабилитацию, контроль за исполнением которой будет осуществлять уголовно-исполнительная инспекция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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