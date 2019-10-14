2019-10-14T15:53:56+03:00
Общество

Сотня ямальских спортсменов станут участниками Арктических зимних игр

Команда отправится в Уайтхорс
Алена Кульмухаметова
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Сотня ямальских спортсменов станут участниками Арктических зимних игр. Фото с сайта правительства ЯНАОСотня ямальских спортсменов станут участниками Арктических зимних игр. Фото с сайта правительства ЯНАО
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Ямальские спортсмены стали единственными представителями России на Арктических зимних играх 2020, которые пройдут 15-21 марта.

Команда отправится в Уайтхорс в составе ста человек. Спортсмены выступят в беге на снегоступах, мини-футболе, настольном теннисе, арктическом многоборье, биатлоне на лыжах, биатлоне на снегоступах, стрельбе из лука, фигурном катании и лыжных гонках.

По данным правительства ЯНАО, в заседании организационного комитета международных зимних игр 2020, которое прошло в Канаде, приняла участие представитель департамента внешних связей ЯНАО Елена Куликова. Участники также осмотрели площадки проведения юбилейных, пятидесятых по счету соревнований, и места проживания команд.

Добавим, что Арктические зимние игры – соревнования, способствующие развитию спорта, пропаганде здорового образа жизни и укреплению дружбы между странами-участниками. В соревнованиях традиционно участвуют Канада, США, Дания (Гренландия), Финляндия, Швеция, Норвегия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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