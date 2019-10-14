В Салехарде после капремонта открыта улица Комсомольская
В окружной столице завершены работы по капитальному ремонту по улице Комсомольская.
По данным администрации Салехарда, на участке все лето трудились два подрядчика. Один восстанавливал инженерные сети, другой – дорожное полотно и тротуары. Бордюрный камень заменили на гранит. Подрядчики работали в усиленном режиме.
- Ранее дорога была в очень плохом состоянии. Было много нареканий от граждан. Местами она проваливалась. Новая дорога выполнена по хорошо зарекомендовавшей себя технологии. По контракту предусмотрены гарантийные сроки, - отметил Федченко Степан, заместитель генерального директора МКУ «СДЕЗ».
Добавим, что всего в этом году отремонтировано девять автомобильных дорог, протяженностью четыре километра.
ИСТОЧНИК KP.RU