2019-10-14T15:05:59+03:00
Общество

В Салехарде после капремонта открыта улица Комсомольская

Подрядчики работали в усиленном режиме
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Салехарде после капремонта открыта улица Комсомольская. Фото с сайта администрации города СалехардВ Салехарде после капремонта открыта улица Комсомольская. Фото с сайта администрации города Салехард
Изменить размер текста:

В окружной столице завершены работы по капитальному ремонту по улице Комсомольская.

По данным администрации Салехарда, на участке все лето трудились два подрядчика. Один восстанавливал инженерные сети, другой – дорожное полотно и тротуары. Бордюрный камень заменили на гранит. Подрядчики работали в усиленном режиме.

- Ранее дорога была в очень плохом состоянии. Было много нареканий от граждан. Местами она проваливалась. Новая дорога выполнена по хорошо зарекомендовавшей себя технологии. По контракту предусмотрены гарантийные сроки, - отметил Федченко Степан, заместитель генерального директора МКУ «СДЕЗ».

Добавим, что всего в этом году отремонтировано девять автомобильных дорог, протяженностью четыре километра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24