СЕГОДНЯ 15:05 2019-10-14T15:05:59+03:00

В Салехарде после капремонта открыта улица Комсомольская. Фото с сайта администрации города Салехард

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В окружной столице завершены работы по капитальному ремонту по улице Комсомольская.

По данным администрации Салехарда, на участке все лето трудились два подрядчика. Один восстанавливал инженерные сети, другой – дорожное полотно и тротуары. Бордюрный камень заменили на гранит. Подрядчики работали в усиленном режиме.

- Ранее дорога была в очень плохом состоянии. Было много нареканий от граждан. Местами она проваливалась. Новая дорога выполнена по хорошо зарекомендовавшей себя технологии. По контракту предусмотрены гарантийные сроки, - отметил Федченко Степан, заместитель генерального директора МКУ «СДЕЗ».

Добавим, что всего в этом году отремонтировано девять автомобильных дорог, протяженностью четыре километра.

ИСТОЧНИК KP.RU