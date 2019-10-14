2019-10-14T14:50:50+03:00
Общество

В Ноябрьске наказали судебных приставов, которые три года не искали должника

Штраф на небольшую сумму остался неоплаченным
Алена Кульмухаметова
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Прокуратура Ноябрьска в июне 2019 года во время проверки выявила нарушения в работе судебных приставов.

По данным ведомства, приговором Ноябрьского городского суда от 28 сентября 2016 местный житель признан виновным в совершении преступления небольшой тяжести и оштрафован на 15 тыс. рублей.

Исполнительный лист с 27 декабря 2017 года находился на исполнении у судебного пристава-исполнителя Хачукова Р.А. В случае неуплаты осужденным штрафа пристав-исполнитель обязан направить в суд представление о замене штрафа другим видом наказания.

Однако пристав никаких действий не совершал, должника в уголовный розыск не объявил, штраф не взыскал. Старший судебный пристав не контролировал работу сотрудника отдела.

В этой связи прокурором города в суд предъявлено административное исковое заявление о признании бездействия судебного пристава-исполнителя, а также старшего судебного пристава города Ноябрьска незаконным и возложить на них по устранению нарушений. Накануне суд иск удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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