Для «прокачки» ямальских ремесленников проведут вебинар

СЕГОДНЯ 14:00 2019-10-14T14:00:25+03:00

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Образовательные вебинары для «прокачки» ямальских ремесленников организует окружной департамент молодёжной политики и туризма.

По данным организаторов, первые два, посвященные продвижению товаров в интернете и миссии туристического сувенира, уже состоялись. Третий и заключительный пройдёт 14 октября в 19:00. Александр Пилинчлен из Бураново расскажет мастерам, как оптимизировать процесс производства сувенирной продукции. Урок бесплатный, он будет доступен на сайте.

Напомним, на Ямале продолжается конкурс на лучший туристический сувенир. Изделия из кости и меха, посуда, открытки и картины, шаманские бубны и деликатесы – каждая работа может стать победителем. Заявки от мастеров для участия принимаются до 17 ноября. Лучшие работы выберут в шести номинациям. Оценивать работы мастеров будут и экспертная комиссия, и сами ямальцы. 18 ноября в группе социальной сети Вконтакте состоится интернет-голосование.

ИСТОЧНИК KP.RU