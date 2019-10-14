2019-10-14T13:03:50+03:00
Общество

Ямал в топ-10 регионов России по поддержке социального бизнеса

Округ претендует на лидерство
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Ямал в топ-10 регионов России по поддержке социального бизнеса. Фото с сайта правительства ЯНАОЯмал в топ-10 регионов России по поддержке социального бизнеса. Фото с сайта правительства ЯНАО
Изменить размер текста:

Минэкономразвития России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) представили рейтинг субъектов РФ по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства.

По итогам 2018 года Ямал занял в рейтинге 10 место и стал кандидатом на лидерство.

По данным экспертов, рейтинг оценивает степень доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных или муниципальных услуг.

Узнать больше о рейтинге можно на сайте минэкономразвития.

Добавим, что на Ямале для помощи социальным предпринимателям и СО НКО на базе центра «Мой бизнес» работает Центр инноваций социальной сфере, подробнее о господдержке малого и среднего предпринимательства на Ямале расскажут его сотрудники. Контакты для обращений: тел.: 8 800 350 00 89; (34922) 52820; e-mail: info@mb89.ru; адрес: г. Салехард, ул. Свердлова д. 43, корпус А, офис 302.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотня ямальских спортсменов станут участниками Арктических зимних игр
В Салехарде после капремонта открыта улица Комсомольская
В Ноябрьске наказали судебных приставов, которые три года не искали должника
Для «прокачки» ямальских ремесленников проведут вебинар
Сбербанк реализовал возможность покупки квартиры в ЖК «Ария» с помощью банковской карты
Марина Трескова вновь избрана на пост главы города Лабытнаги
На Ямале коммунальщиков наказали за неподготовленные к зиме дома
В Ноябрьске открылся виртуальный концертный зал
«Следователь» из Москвы обчистил банковский счет ямальца
В Лабынгангах сегодня назовут имя нового главы города
Активные ямальцы очистили берег реки Шайтанки
За выстрел зятю в голову пуровчанин заплатит штраф
В минувшие выходные на Ямале в 31 ДТП пострадали девять человек