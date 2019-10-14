Ямал в топ-10 регионов России по поддержке социального бизнеса
Минэкономразвития России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) представили рейтинг субъектов РФ по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства.
По итогам 2018 года Ямал занял в рейтинге 10 место и стал кандидатом на лидерство.
По данным экспертов, рейтинг оценивает степень доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных или муниципальных услуг.
Узнать больше о рейтинге можно на сайте минэкономразвития.
Добавим, что на Ямале для помощи социальным предпринимателям и СО НКО на базе центра «Мой бизнес» работает Центр инноваций социальной сфере, подробнее о господдержке малого и среднего предпринимательства на Ямале расскажут его сотрудники. Контакты для обращений: тел.: 8 800 350 00 89; (34922) 52820; e-mail: info@mb89.ru; адрес: г. Салехард, ул. Свердлова д. 43, корпус А, офис 302.
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