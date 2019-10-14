2019-10-14T12:48:52+03:00
Общество

Марина Трескова вновь избрана на пост главы города Лабытнаги

Инаугурация транслируется в instagram
Алена Кульмухаметова
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Марина Трескова вновь избрана на пост главы города Лабытнаги. Фото с сайта администрации города ЛабытнангиМарина Трескова вновь избрана на пост главы города Лабытнаги. Фото с сайта администрации города Лабытнанги
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Исполняющая обязанности города Лабытнанги Марина Трескова сохранила за собой кресло градоначальника. Конкурсная комиссия и депутаты гордумы поддержали ее кандидатуру.

В программе социально-экономического развития города Марина Трескова озвучила вопросы, с которыми намерена работать дальше. В них вошли борьба с мусором, работа управляющих компаний, освещение улиц, дороги, переселение из аварийного жилья, финансирование сферы образования и культуры.

- Проблемы до конца не решены и предстоит решить очень много. Мы будет держать широкоформатную работу с населением. Будем расширять диалоги с населением через соцсети в инстаграм и фейсбук. Я хочу сделать Лабытнанги городом будущего, чтобы жители хотели тут жить, а гости желали возвращаться Марина Трескова.

В должность главы города Марина Трескова вступает с 14 октября 2019 года. Отметим, что в этой должности она находится с января 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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