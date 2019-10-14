2019-10-14T11:56:21+03:00
Общество

На Ямале коммунальщиков наказали за неподготовленные к зиме дома

Им пришлось оплатить штрафы на 150 тысяч рублей
Алена Кульмухаметова
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На Ямале коммунальщиков наказали за неподготовленные к зиме дома. Фото с сайта pixabay.comНа Ямале коммунальщиков наказали за неподготовленные к зиме дома. Фото с сайта pixabay.com
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Семь многоквартирных домов в поселке Аксарка Приуральского района оказались не готовы к зиме. Это выяснила прокуратура во время проверки. исполнения требований законодательства о подготовке к отопительному периоду 2019-2020 годов.

По данным прокуратуры ЯНАО, администрацией в нарушение требований жилищного законодательства в августе 2019 года ООО «Энергопрогресс Приуралье» выданы акты и паспорта готовности к отопительному периоду семи многоквартирных домов села Аксарки. При этом дома оказались не готовы к зиме: не были утеплены дверные проемы, в отдельных зданиях частично отсутствовало остекление в подъездах, утепление арматуры в теплопункте, обшивка внешних стен здания отсутствовали. Это создавало риск энергопотери, промерзания и выхода из строя системы теплоснабжения.

Генеральному директору управляющей компании и главе администрации Аксарки внесены представления, во исполнение требований которых организовано устранение выявленных нарушений, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении коммунальщиков возбуждены дела об административном правонарушении. По результатам рассмотрения назначены штрафы на общую сумму 150 тыс. рублей.

В настоящее время благодаря принятым мерам прокурорского реагирования многоквартирные дома подготовлены к зимнему периоду до наступления отрицательных температур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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