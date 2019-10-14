СЕГОДНЯ 11:40 2019-10-14T11:40:23+03:00

В Ноябрьске открылся виртуальный концертный зал. Фото с сайта правительства ЯНАО

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В минувшие выходные в Детской музыкальной школе №2 имени Коха в Ноябрьске состоялось торжественное открытие Виртуального концертного зала.

По информации правительства ЯНАО, первая трансляция в режиме реального времени прошла из зала Московской государственной академической филармонии. Для публики звучали произведения Петра Чайковского в исполнении Российского национального молодёжного симфонического оркестра.

Отметим, что зал вмещает 230 человек. Для создания площадки было приобретено необходимое оборудование: проектор, широкоформатный экран, звуковая аппаратура.

До конца года в виртуальном зале запланированы концерты Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого и музыкального спектакля «Леди Совершенство» по мотивам сказочной повести Памелы Трэверс «Мери Поппинс». Они пройдут 23 ноября и 21 декабря соответственно.

Добавим, что следующий зал откроется в Надыме 18 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU