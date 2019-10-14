«Следователь» из Москвы обчистил банковский счет ямальца

СЕГОДНЯ 10:59 2019-10-14T11:01:11+03:00

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В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель с заявлением о мошенничестве. Мужчина пояснил, что неизвестный завладел его деньгами в сумме 27 000 рублей.

По данным УМВД ЯНАО, на телефон новоуренгойца поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником следственного комитета России. Лжесотрудник пояснил, что ему за ранее приобретенный не качественный товар в сети Интернет предусмотрена компенсация, и для ее получения необходимо оплатить судебные издержки, перечислив 27 000 рублей на указанный злоумышленником счет. Ямалец послушно выполнил указание звонившего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

ИСТОЧНИК KP.RU