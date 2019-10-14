2019-10-14T11:01:11+03:00
Происшествия

«Следователь» из Москвы обчистил банковский счет ямальца

Мужчина желал получить компенсацию
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
«Следователь» из Москвы обчистил банковский счет ямальца. Фото с сайта pixabay.com«Следователь» из Москвы обчистил банковский счет ямальца. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель с заявлением о мошенничестве. Мужчина пояснил, что неизвестный завладел его деньгами в сумме 27 000 рублей.

По данным УМВД ЯНАО, на телефон новоуренгойца поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником следственного комитета России. Лжесотрудник пояснил, что ему за ранее приобретенный не качественный товар в сети Интернет предусмотрена компенсация, и для ее получения необходимо оплатить судебные издержки, перечислив 27 000 рублей на указанный злоумышленником счет. Ямалец послушно выполнил указание звонившего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотня ямальских спортсменов станут участниками Арктических зимних игр
В Салехарде после капремонта открыта улица Комсомольская
В Ноябрьске наказали судебных приставов, которые три года не искали должника
Для «прокачки» ямальских ремесленников проведут вебинар
Сбербанк реализовал возможность покупки квартиры в ЖК «Ария» с помощью банковской карты
Ямал в топ-10 регионов России по поддержке социального бизнеса
Марина Трескова вновь избрана на пост главы города Лабытнаги
На Ямале коммунальщиков наказали за неподготовленные к зиме дома
В Ноябрьске открылся виртуальный концертный зал
В Лабынгангах сегодня назовут имя нового главы города
Активные ямальцы очистили берег реки Шайтанки
За выстрел зятю в голову пуровчанин заплатит штраф
В минувшие выходные на Ямале в 31 ДТП пострадали девять человек