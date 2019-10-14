2019-10-14T10:44:08+03:00
Общество

В Лабынгангах сегодня назовут имя нового главы города

Инаугурация состоится в два часа дня
Алена Кульмухаметова
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В Лабынгангах сегодня назовут имя нового главы города. Фото с сайта администрации города ЛабытнангиВ Лабынгангах сегодня назовут имя нового главы города. Фото с сайта администрации города Лабытнанги
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Через несколько минут конкурсная состоится заседание гордумы, на котором депутаты выберут нового главу города Лабытнаги.

По информации городской администрации, комиссия допустила всех троих заявленных кандидатов ко второму этапу конкурса. Собеседования с ними проходят по дате подачи документов и номеру регистрации претендентов.

Первым свою программу социально-экономического развития города представит заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Евгений Сорокин. Вторым свой план действий в должности главы города будет защищать начальник управления экономики Виталий Баев. Далее временно исполняющая полномочия градоначальника Марина Трескова представит свою концепцию развития муниципалитета.

Во второй этап выйдут два кандидата. Заседание Думы состоится в 13-00. По вопросу избрания главы города Лабытнанги депутатами будет проведено открытое голосование. В 14-00 пройдет торжественная церемония вступления избранного главы города в должность. В Инстаграм можно будет посмотреть прямую трансляцию этого важного в жизни Лабытнанги события.

ИСТОЧНИК KP.RU

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