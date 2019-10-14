2019-10-14T09:58:23+03:00
Общество

Активные ямальцы очистили берег реки Шайтанки

В округ продолжаются субботники
Алена Кульмухаметова
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Активные ямальцы очистили берег реки Шайтанки. Фото с сайта правительства ЯНАОАктивные ямальцы очистили берег реки Шайтанки. Фото с сайта правительства ЯНАО
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Экологические акции по озеленению и уборке территорий продолжаются на всей территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Так, в минувшие выходные 16 сотрудников департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО за несколько часов очистили прибрежную территорию реки Шайтанки, собрав 72 мешка с мусором. Активисты приняли участие в межрегиональной акции "Сотвори чудо", основная цель которой – развитие и поддержка добровольческой инициативы в округе и субъектах РФ.

- Очищать наш город от мусора – очень важное дело. Если каждый житель будет выходить на субботник и не мусорить на улицах, это, безусловно, улучшит экологическое состояние и города, и округа в целом, – сказал заместитель начальника отдела бюджетного планирования, государственного заказа и контроля Евгений Шапиро.

В департаменте отметили, что акция не решает проблему засорения населённых пунктов полностью, но привлекает к проблеме внимание общественности и показывает хороший пример ямальцам.

Добавим, что жители округа часто устраивают одиночные акции по сбору мусора в местах отдыха. Судя по соцсетям единомышленников и борцов за чистоту становится все больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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