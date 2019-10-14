СЕГОДНЯ 09:43 2019-10-14T09:43:22+03:00

За выстрел зятю в голову пуровчанин заплатит штраф. Фото с сайта СУ СК ЯНАО

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Молодой мужчина погиб во время охоты. Родственнику накануне вынесли приговор.

По данным следственного комитета Ямала, житель Пуровского района обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла 14 сентября 2019 года, 53-летний мужчина вместе с зятем выехали на охоту. Находясь в 40 километрах от поселка Сывдарма Пуровского района в лесу, при разгрузке надувной лодки, мужчина принял передаваемое зятем ружье, стволы которого были направлены в сторону последнего. Взяв ружье, тесть случайно нажал на курок и выстрелил в голову зятю. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия и в судебном процессе установлено, что обвиняемый впервые совершил преступление по неосторожности, вину признал, способствовал раскрытию и расследованию преступления, добровольно загладил причиненный ущерб, что подтверждается материалами уголовного дела.

По решению суда уголовное преследование прекращено, мужчине назначен судебный штраф в размере 55 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU