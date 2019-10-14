2019-10-14T08:11:44+03:00
Происшествия

В минувшие выходные на Ямале в 31 ДТП пострадали девять человек

На дороге сбили пешехода
Алена Кульмухаметова
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В минувшие выходные на Ямале в 31 ДТП пострадали девять человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАОВ минувшие выходные на Ямале в 31 ДТП пострадали девять человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО
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За прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 31 ДТП, в результате которых травмировано 9 человек, в их числе один ребенок.

По данным Госавтоинспекции ЯНАО, 13 октября в 11.27 на нерегулируемом перекрестке улиц Чубынина – Арктическая в Салехарде водитель автомобиля «JAC REIN», не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем «NISSAN». В результате ДТП водитель автомобиля «NISSAN» получил травмы.

В этот же день в 13.50 на нерегулируемом перекрестке улиц ШевченкоМуравленко – Энтузиастов в Ноябрьске водитель автомобиля «HYUNDAI» не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем «СНЕVRОLЕТ». В результате ДТП травмирован несовершеннолетний пассажир из «СНЕVRОLЕТ».

В Тарко-Сале также 12 октября в 01.14 на улице Ленина пассажир отечественного автомобиля, нарушила правила эксплуатации авто, в результате чего произошел наезд на пешехода. В результате ДТП, пешеход получил различные травмы.

В этот же день в 08.14 на КПП ЗАО «Пургаз» автодороги «Северо-Губкинского м/р» водитель «TOYOTA» не справился с управлением и допустил наезд на стоящий автомобиль «GREAT WALL». В результате ДТП травмирован пассажир «TOYOTA».

В тот же день в 22.05 на ул. 70 лет Октября в городе Новый Уренгой, водитель автомобиля «HYUNDAI» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «VOLKSWAGEN». В результате ДТП водитель автомобиля VOLKSWAGEN получил различные травмы.

Накануне в 15.20, на регулируемом перекрестке улиц Арктическая – Сибирская в городе Новый Уренгой водитель отечественного автомобиля, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «NISSAN». В результате ДТП водитель отечественного автомобиля и два пассажира «NISSAN» получили различные травмы.

13 октября в 20.55, на регулируемом перекрестке улиц Советская – В. Цоя в Ноябрьске водитель автомобиля «HONDA» не уступил дорогу и врезался в «KIA». В результате ДТП травмирован водитель «HONDA».

В воскресенье в 22.15 на нерегулируемом перекрестке ул. 27 съезда КПСС – км. 551 трассы «Сургут – Салехард» Пуровского района водитель автомобиля «GREAT WALL» не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем отечественного производства. В результате ДТП пассажир «GREAT WALL» получила различные травмы.

С начала 2019 года на ямальских дорогах в 3528 зарегистрированных ДТП, погибли 17 человек и 429 травмированы, в их числе 55 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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