2019-10-14T07:07:16+03:00
Общество

Жилой комплекс от именитого архитектурного бюро Москвы возводится в Тюмени

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Жилой комплекс от именитого архитектурного бюро Москвы возводится в ТюмениЖилой комплекс от именитого архитектурного бюро Москвы возводится в Тюмени
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План застройки флагманского проекта компании «Страна-Девелопмент» разрабатывало московское архитектурное бюро «АПЕКС». Много лет они создают знаковые для страны общественные и жилые пространства. Сейчас у них в работе объекты Москвы и области: возведение комплекса на «Мосфильм», проект трансформации площади Белорусского вокзала и реконструкция Политехнического музея, есть и жилые кварталы.

В Тюмени по проекту компании «АПЕКС» производится комплексная застройка 3-й очереди «Звездного городка», который располагается на 20 га в районе Мыса. В основе идеи микрорайона – организация пешеходного бульвара и отстройка дворового пространства от автомобильного трафика. Для этого были выбраны формы домов квартального типа, рядом расположатся 36-этажные доминанты. Через весь микрорайон проходит пешеходный бульвар, а внутри микрорайона выделена земля под строительство социальных объектов – детского сада и школы.

Максим Гавриков, главный архитектор «Страна-Девелопмент»:

- Изменились сами принципы организации жилого пространства. В основе – эргономичность, разделение пространства на общую и частную. Воплощение – закрытые дворы, без доступа машин и организация сквозной пешеходной зоны. Концепция проекта «Звездного» позволяет из дальнего дома через бульварную часть попасть на автобусную остановку или в ТРЦ «Тюмень Сити Молл».

В «Звездном» продумана забота о жителях. Для автомобилистов реализованы теплые паркинги и закрытые переходы к ним, велосипедисты ценят безопасные велодорожки в микрорайоне, а для пешеходов и мам с малышами бульвар является объединяющей частью всех дворовых пространств.

Жители мегаполиса стремятся к экономии времени, поэтому «Звездный» ушел от идеи спального района, сдав первые этажи в жилых домах под аренду различных бизнесов. Здесь работают и продуктовые магазины, и кафе, и парикмахерские, создавая «живой» район для жизни.

«Звездный» относится к новому поколению жилых комплексов, где правильно распределены частные и общественные зоны. Здесь жильцы чувствуют себя комфортно. Они имеют возможность получать весь спектр услуг инфраструктуры ЖК. Изменился подход к городскому жилью, и архитекторы «Страны-Девелопмент» продолжают воплощать их персонально для каждого жителя «Звездного городка» в Тюмени.

Больше информации о жилом комплексе – на сайте застройщика strana.com.

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