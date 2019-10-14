СЕГОДНЯ 06:27 2019-10-14T06:27:15+03:00

Детсад в Ноябрьске наказали за некачественную кашу Фото: Ольга Крыльцова

Изменить размер текста: A A

В детском саду Ноябрьска обнаружились нарушения законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. Сотрудники Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО во время плановой проверки нашли, что хлопья овсяные «Геркулес» хранились в помещении склада учреждения без соблюдения требований нормативных документов.

Так, например, температура воздуха не соответствовала условиям хранения, указанным на упаковке производителя.

Детскому саду, а также кладовщику учреждения было выдано предписание на устранение выявленного нарушения и возбуждено административное дело, сообщает региональное ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU