2019-10-14T06:27:15+03:00
Общество

Детсад в Ноябрьске наказали за некачественную кашу

Овсянку хранили с нарушениями правил
Анна Полякова
Поделиться:
Детсад в Ноябрьске наказали за некачественную кашуДетсад в Ноябрьске наказали за некачественную кашуФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В детском саду Ноябрьска обнаружились нарушения законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. Сотрудники Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО во время плановой проверки нашли, что хлопья овсяные «Геркулес» хранились в помещении склада учреждения без соблюдения требований нормативных документов.

Так, например, температура воздуха не соответствовала условиям хранения, указанным на упаковке производителя.

Детскому саду, а также кладовщику учреждения было выдано предписание на устранение выявленного нарушения и возбуждено административное дело, сообщает региональное ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Следователь» из Москвы обчистил банковский счет ямальца
В Лабынгангах сегодня назовут имя нового главы города
Активные ямальцы очистили берег реки Шайтанки
За выстрел зятю в голову пуровчанин заплатит штраф
В минувшие выходные на Ямале в 31 ДТП пострадали девять человек
Ямал представит свой туристический потенциал на выставке в Сингапуре
Жилой комплекс от именитого архитектурного бюро Москвы возводится в Тюмени
Погода на Ямале 14 октября: дожди пройдут по всему региону
Житель Нового Уренгоя, угнавший автомобиль с работы, отправится в колонию
Наивная жительница Ноябрьска клюнула на уловку лжесотрудника банка и лишилась кучи денег
В Салехарде жителей «покорёженного» дома по улице Мира переселяют во временное жильё
Погода на Ямале 13 октября: туман, дождь и мокрый снег
Прокуратура ЯНАО проводит проверку по факту смещения дома со свай в Салехарде
Следователи разберутся, почему в Салехарде дом сместился со свай
Жителя Нового Уренгоя, отматерившего полицейского в присутствии людей, приговорили к штрафу
В Салехарде экстренно эвакуировали жильцов многоквартирного дома по улице Мира
Два дня на выбор: югорчане выбирают герб региона
Погода на Ямале 12 октября: днём до +5
Затопленный двор в Губкинском благоустроили лишь частично
Участников таркосалинской ОПГ приговорили за сбыт наркотиков
После прокурорской проверки села Ямала обеспечили топливом
Молодую ноябрянку, зарезавшую нового знакомого, отправили в колонию
В Салехарде пройдёт фестиваль «Хлеб – всему голова»
Сквер Молодожёнов в Самбурге возьмут под видеонаблюдение