Детсад в Ноябрьске наказали за некачественную кашу
В детском саду Ноябрьска обнаружились нарушения законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. Сотрудники Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО во время плановой проверки нашли, что хлопья овсяные «Геркулес» хранились в помещении склада учреждения без соблюдения требований нормативных документов.
Так, например, температура воздуха не соответствовала условиям хранения, указанным на упаковке производителя.
Детскому саду, а также кладовщику учреждения было выдано предписание на устранение выявленного нарушения и возбуждено административное дело, сообщает региональное ведомство.
ИСТОЧНИК KP.RU