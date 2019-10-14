2019-10-14T07:33:46+03:00
Экономика

Ямал представит свой туристический потенциал на выставке в Сингапуре

Представители ЯНАО расскажут о поездках на «край земли»
Анна Полякова
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Ямал представит свой туристический потенциал на выставке в Сингапуре Фото: yanao.ruЯмал представит свой туристический потенциал на выставке в Сингапуре Фото: yanao.ru
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Ямал примет участие в Международной выставке туризма и путешествий Asian travel market или ITB Asia 2019, которая пройдет с 16 по 18 октября в Сингапуре.

В рамках выставки Ямал организует роуд-шоу, на котором соберутся иностранные компании, заинтересованные в сотрудничестве с Россией и арктическим регионом, сообщает правительство ЯНАО.

Ямальцы расскажут о поездках на «край земли», о колоритных и интересных для разных категорий туристов маршрутах, событиях и точках притяжения округа. Кроме того, в планах персональные встречи и переговоры с туристическими организациями из разных стран на предмет сотрудничества с арктическим регионом.

Всего на событии ожидается участие более 800 экспонентов и 11 тысяч посетителей из 110 стран. Ведущие туроператоры предложат свои программы, представители гостинично-ресторанного бизнеса демонстрируют достоинства заведений, а IT-компании представляют новейшие достижения в сфере телекоммуникационных технологий для индустрии путешествий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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