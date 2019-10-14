2019-10-14T05:27:15+03:00
Общество

Погода на Ямале 14 октября: дожди пройдут по всему региону

Температура возудха +3 .... +6 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 14 октября: дожди пройдут по всему региону Фото: pixabay.comПогода на Ямале 14 октября: дожди пройдут по всему региону Фото: pixabay.com
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В понедельник, 14 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +3 градуса, пасмурно и дождливо. Ветер – северо-восточный 6 м/с.

В Ноябрьске +6 градусов, пасмурно, весь день будет идти дождь. Ветер – юго-восточный 4 м/с.

В Новом Уренгое +5 градусов, пасмурно, во второй половине дня - дождь. Восточный ветер 5 м/с.

В Надыме +5 градусов, пасмурно, дождь. Ветер – восточный 3 м/с.

В Губкинском +6 градусов, пасмурно, в течение дня дождь разной интенсивности. Ветер – юго-восточный 4 м/с.

В Тарко-Сале +6 градусов, пасмурно, дождь. Юго-восточный ветер 4 м/с.

В Муравленко + 6 градусов, пасмурно, сильный дождь – в течение дня. Ветер юго-восточный 4 м/с.

В Лабытнанги +3 градуса, пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный 6 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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