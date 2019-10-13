Житель Нового Уренгоя, угнавший автомобиль с работы, отправится в колонию

СЕГОДНЯ 14:47 2019-10-13T14:47:19+03:00

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Новоуренгойский районный суд вынес приговор в отношении 30-летнего жителя Омской области. Мужчина признан виновным в неправомерном завладении транспортом без цели хищения и нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, в октябре 2018 году в полицию обратился представитель организации, который сообщил, что неизвестный угнал автомобиль фирмы. Полицейские установили, что у работника предприятия был доступ к ключам от служебного авто. Будучи пьяным, он решил покататься по городу, взял включи и поехал кататься на автомобиле без разрешения.

Теперь он проведёт 1 год 4 месяца в колонии общего режима. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на 2 года 8 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU