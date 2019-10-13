Наивная жительница Ноябрьска клюнула на уловку лжесотрудника банка и лишилась кучи денег

СЕГОДНЯ 10:39 2019-10-13T10:39:09+03:00

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В Ноябрьске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

8 октября в дежурную часть полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что неизвестные обманом завладели её деньгами. Во время проверки полицейские установили, что на мобильный телефон заявительницы позвонил мужчина. Он представился сотрудником банка и сообщил, что с её карты списываются средства. Чтобы сохранить деньги на счёте, нужно пройти к банкомату и выполнить несколько действий, которые он укажет.

Женщина выполнила все условия лжесотрудника банка и со счёта списалось 356 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU