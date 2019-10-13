2019-10-13T10:39:09+03:00
Происшествия

Наивная жительница Ноябрьска клюнула на уловку лжесотрудника банка и лишилась кучи денег

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Наивная жительница Ноябрьска клюнула на уловку лжесотрудника банка и лишилась кучи денегНаивная жительница Ноябрьска клюнула на уловку лжесотрудника банка и лишилась кучи денегФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Ноябрьске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

8 октября в дежурную часть полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что неизвестные обманом завладели её деньгами. Во время проверки полицейские установили, что на мобильный телефон заявительницы позвонил мужчина. Он представился сотрудником банка и сообщил, что с её карты списываются средства. Чтобы сохранить деньги на счёте, нужно пройти к банкомату и выполнить несколько действий, которые он укажет.

Женщина выполнила все условия лжесотрудника банка и со счёта списалось 356 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Салехарде жителей «покорёженного» дома по улице Мира переселяют во временное жильё
Погода на Ямале 13 октября: туман, дождь и мокрый снег
Прокуратура ЯНАО проводит проверку по факту смещения дома со свай в Салехарде
Следователи разберутся, почему в Салехарде дом сместился со свай
Жителя Нового Уренгоя, отматерившего полицейского в присутствии людей, приговорили к штрафу
В Салехарде экстренно эвакуировали жильцов многоквартирного дома по улице Мира
Два дня на выбор: югорчане выбирают герб региона
Погода на Ямале 12 октября: днём до +5
Затопленный двор в Губкинском благоустроили лишь частично
Участников таркосалинской ОПГ приговорили за сбыт наркотиков
После прокурорской проверки села Ямала обеспечили топливом
Молодую ноябрянку, зарезавшую нового знакомого, отправили в колонию
В Салехарде пройдёт фестиваль «Хлеб – всему голова»
Сквер Молодожёнов в Самбурге возьмут под видеонаблюдение