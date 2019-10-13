2019-10-13T05:28:40+03:00
Общество

Погода на Ямале 13 октября: туман, дождь и мокрый снег

Воздух прогреется до +7 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода на Ямале 13 октября: туман, дождь и мокрый снегПогода на Ямале 13 октября: туман, дождь и мокрый снегФото: Татьяна Коркина
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На Ямале 13 октября местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +3…-2 C, днём +2…+7 С.

В Приуральском районе облачно, ночью небольшой дождь. Ветер юго-западный 2-5 м/с. Температура воздуха ночью 0 C, днём +1…+3 C.

В Шурышкарском районе облачно, ночью небольшой дождь. Ветер юго-западный 2-5 м/с. Температура воздуха ночью 0 C, днём +1…+3 C.

В Ямальском районе облачно, дождь со снегом. Ветер юго-западный 3-9 м/с. Температура воздуха ночью +1 C, днём +1…+3 C.

В Тазовском районе облачно, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0 C, днём +1…+3 C.

В Красноселькупском районе облачно, ночью небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3-7 м/с. Температура воздуха ночью 0 C, днём +1…+4 C.

В Пуровском районе облачно, ночью небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-6 м/с. Температура воздуха ночью +1…+2 C, днём +3…+6 C.

В Надымском районе облачно, ночью небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3-6 м/с. Температура воздуха ночью +1 C, днём +3…+6 C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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