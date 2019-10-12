2019-10-12T16:13:59+03:00
Происшествия

Прокуратура ЯНАО проводит проверку по факту смещения дома со свай в Салехарде

Ситуация находится на контроле
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Прокуратура ЯНАО проводит проверку по факту смещения дома со свай в Салехарде. Фото: Прокуратура ЯНАОПрокуратура ЯНАО проводит проверку по факту смещения дома со свай в Салехарде. Фото: Прокуратура ЯНАО
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Прокуратура ЯНАО проводит проверку по факту частичного разрушения свайного основания многоквартирного жилого дома №27 по ул. Мира.

Как сообщили в пресс-службе окружного ведомства, во время проверки будет дана оценка исполнению возложенных полномочий сотрудниками управляющей организации, органами местного самоуправления и контролирующими органами. Также прокуратура проверит соблюдение прав граждан при обеспечении жильём манёвренного фонда и предоставлении мер соцподдержки.

На осмотр 42-летнего здания оперативно выехали сотрудники прокуратуры. Обеспечен контроль за организацией мероприятий по отселению жителей. Во время происшествия никто не пострадал.

Ситуация находится на контроле в прокуратуре ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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