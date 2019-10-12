2019-10-12T11:06:20+03:00
Происшествия

Следователи разберутся, почему в Салехарде дом сместился со свай

По результатам проверки будет принято процессуальное решение
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Следователи разберутся, почему в Салехарде дом сместился со свайСледователи разберутся, почему в Салехарде дом сместился со свайФото: Татьяна Коркина
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Салехардский межрайонный следственный отдел СУ СО СК РФ по ЯНАО начал доследственную проверку по факту смещения жилого дома со свай на ул. Мира. Как сообщили в пресс-службе ведомства, во время проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию сотрудникам управляющей организации и органов местного самоуправления.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Салехарде в ночь с 11 на 12 октября 2019 произошло частичное разрушение свайного основания многоквартирного дома №27 по улице Мира. В результате этого дом сместился со свай. Пострадавших нет, администрация Салехарда провела экстренное совещание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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