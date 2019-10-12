Жителя Нового Уренгоя, отматерившего полицейского в присутствии людей, приговорили к штрафу
Пятнадцать тысяч рублей штрафа выплатит ранее не судимый 34-летний мужчина, который этим летом отматерил полицейского после бурного застолья. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, это произошло 27 июня 2019. Будучи пьяным, мужчина в присутствии посторонних оскорбил полицейского, унизив тем самым его честь и достоинство как представителя власти.
По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти». В октябре этого года Новоуренгойский районный суд признал мужчину виновным.
В полиции напоминают, что сотрудник полиции, находящийся при исполнении служебных обязанностей, является представителем власти и наделен соответствующими функциями принуждения.
ИСТОЧНИК KP.RU