Жителя Нового Уренгоя, отматерившего полицейского в присутствии людей, приговорили к штрафу

СЕГОДНЯ 10:31 2019-10-12T10:31:14+03:00

Теперь ему придётся выплатить 15 тысяч рублей

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Пятнадцать тысяч рублей штрафа выплатит ранее не судимый 34-летний мужчина, который этим летом отматерил полицейского после бурного застолья. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, это произошло 27 июня 2019. Будучи пьяным, мужчина в присутствии посторонних оскорбил полицейского, унизив тем самым его честь и достоинство как представителя власти.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти». В октябре этого года Новоуренгойский районный суд признал мужчину виновным.

В полиции напоминают, что сотрудник полиции, находящийся при исполнении служебных обязанностей, является представителем власти и наделен соответствующими функциями принуждения.

ИСТОЧНИК KP.RU