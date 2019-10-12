СЕГОДНЯ 09:28 2019-10-12T09:28:06+03:00

В Салехарде экстренно эвакуировали жильцов многоквартирного дома по улице Мира Фото: Татьяна Коркина

Людям ничего не угрожает

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Этой ночью в администрации Салехарда состоялось экстренное совещание после происшествия-подвижки дома по ул. Мира, 27. В ночь с 11 на 12 октября в результате подвижки дом деформировался, на место происшествия экстренно выехали все городские службы.

Из-за ЧП всех жильцов эвакуировали, дом обесточен. Всем 35 проживающим в доме (из 49 зарегистрированных) будет предоставлено жильё из маневренного фонда. Сейчас запущена процедура обследования объекта и установления причины произошедшего.

По словам первого заместителя главы города Олега Куруча, жильцам ничего не угрожает, экстренные службы отреагировали оперативно.

- Администрация города оказывает всестороннюю поддержку гражданам, оказавшимся в трудной ситуации, как по предоставлению временного жилья, так и помощь с транспортировкой личных вещей, - отметил он.

Дом оцепили сотрудники полиции, жильцов допустят в квартиры после полного обследования объекта на предмет безопасности нахождения в нём людей.

Подробности можно уточнить по телефонам: 112 и 4-44-44.

ИСТОЧНИК KP.RU