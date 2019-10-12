Погода на Ямале 12 октября: днём до +5
На Ямале 12 октября ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшой дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный 3-9 м/с, местами порывы 11-13 м/с. Температура ночью -5…0 C. Температура днём 0…+5 C.
В Приуральском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер южный 2-7 м/с. Температура ночью -2…+1 C, днём +2…+3 C.
В Шурышкарском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер южный 4-8 м/с. Температура ночью -2…+1 C, днём +2…+3 C.
В Ямальском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер южный 5-10 м/с. Температура ночью -2…+1 C, днём 0…+2 C.
В Тазовском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер южный 4-9 м/с. Температура ночью -3…-2 C, днём +1…+2 C.
В Красноселькупском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер южный 4-9 м/с. Температура ночью -2…0 C, днём +1…+2 C.
В Пуровском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер южный 3-6 м/с. Температура ночью -1…0 C, днём +2…+4 C.
В Надымском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер южный 3-7 м/с. Температура ночью -2…+1 C, днём +2…+4 C.
ИСТОЧНИК KP.RU