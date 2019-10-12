2019-10-12T05:51:37+03:00
Общество

Погода на Ямале 12 октября: днём до +5

В отдельных районах дождь
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Погода на Ямале 12 октября: днём до +5Погода на Ямале 12 октября: днём до +5Фото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

На Ямале 12 октября ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшой дождь. Ветер южный с переходом на юго-западный 3-9 м/с, местами порывы 11-13 м/с. Температура ночью -5…0 C. Температура днём 0…+5 C.

В Приуральском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер южный 2-7 м/с. Температура ночью -2…+1 C, днём +2…+3 C.

В Шурышкарском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер южный 4-8 м/с. Температура ночью -2…+1 C, днём +2…+3 C.

В Ямальском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер южный 5-10 м/с. Температура ночью -2…+1 C, днём 0…+2 C.

В Тазовском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер южный 4-9 м/с. Температура ночью -3…-2 C, днём +1…+2 C.

В Красноселькупском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер южный 4-9 м/с. Температура ночью -2…0 C, днём +1…+2 C.

В Пуровском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер южный 3-6 м/с. Температура ночью -1…0 C, днём +2…+4 C.

В Надымском районе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер южный 3-7 м/с. Температура ночью -2…+1 C, днём +2…+4 C.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Салехарде экстренно эвакуировали жильцов многоквартирного дома по улице Мира
Два дня на выбор: югорчане выбирают герб региона
Затопленный двор в Губкинском благоустроили лишь частично
Участников таркосалинской ОПГ приговорили за сбыт наркотиков
После прокурорской проверки села Ямала обеспечили топливом
Молодую ноябрянку, зарезавшую нового знакомого, отправили в колонию
В Салехарде пройдёт фестиваль «Хлеб – всему голова»
Сквер Молодожёнов в Самбурге возьмут под видеонаблюдение
Застройщиков села Горки научили, как застраховаться от недобросовестных подрядчиков
На Ямале предлагают разработать механизм воздействия на фирмы-банкроты
Таркосалинские пенсионеры осваивают «тропу здоровья»
В аэропорту Яр-Сале регистрация будет проходить по мировым стандартам
Жителя Муравленко, страдающего опасным заболеванием, лишили водительских прав
Окружной молодежный центр в Салехарде обязали создать условия для инвалидов
Надымчанку подозревают в краже телефона в туалете больницы
Слёт поисковых отрядов Ямала пройдёт в Ноябрьске
Глава Ямала представил регион на ежегодной Ассамблее стран Арктического круга
В Лабытнанги ищут продавца оборудования для пейнтбола, оказавшегося мошенником
На трассе Надым — Салехард новый асфальт пошел волной
В пуровском сквере Первопроходцам Ямала заложили капсулу времени
В Новом Уренгое пьяный водитель без прав спровоцировал ДТП
Новый детсад в Пурпе строят по правилам безбарьерной среды
Проект ноябрьского школьника вошел в десятку лучших на экофоруме в Исландии
Погода на Ямале 11 октября: прогнозируется понижение температуры воздуха
В Новом Уренгое развратника, напугавшего девочек, лишили свободы на 5 лет
Траншея подбирается к дому: жители Салехарда пожаловались на коммунальщиков
В Ноябрьске откроют уникальную для Ямала мультиспортивную площадку
«Сотрудники банка» украли у новоуренгойцев почти 40 тысяч рублей