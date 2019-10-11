Затопленный двор в Губкинском благоустроили лишь частично

СЕГОДНЯ 16:09 2019-10-11T16:09:14+03:00

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Жильцы общежития № 27 в Губкинском возмущены тем, как благоустроили их двор. Проблема здесь была серьёзная, но её решили не полностью. Весной возле этого дома образовалась гигантская лужа, затопило стоянку, в подъезд заходили по деревянным паллетам. Жильцы обратились к главе города. Был сделан ремонт. К крыльцу теперь есть подход, стоянку у дома выложили плитами. Однако другая часть двора осталась в неприглядном виде.

Разобраться в этой проблеме глава Губкинского Андрей Гаранин решил лично и приехал поговорить с жильцами. Вызвал на место и подрядчика.

- Не до конца положили плиты, потому что это территория уже не 27 дома, здесь дома 41 и 28 пополам. Мы итак вместо 41 плиты положили 42, – стал объяснять Владимир Гагарин, представитель подрядной организации «Уютный город».

Андрей Гаранин успокоил жителей: тревожиться не о чем. Администрация уже выработала законное решение в этой ситуации. Жители могут быть уверены, что во дворе наведут порядок, уложат ещё несколько плит и полноценно благоустроят территорию.

- Сделайте так, чтобы здесь можно было нормально машины ставить. Этот ивняк вырежьте, чтобы красиво здесь было. Сделайте отсыпку, забор поставьте, чтобы ребёнок здесь не упал. Вокруг территории порядок наведите. К лестнице сделайте подход хороший, - сказал глава города управляющей компании.

Как отметили в администрации города, в результате на сегодняшний день добавили ещё три плиты. На очереди – остальные.

ИСТОЧНИК KP.RU