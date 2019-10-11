Участников таркосалинской ОПГ приговорили за сбыт наркотиков
Троих жителей Пуровского района осудили за незаконный сбыт, приобретение и хранение наркотиков.
Их задержали еще в сентябре 2018 года во время оперативных мероприятий. При личном досмотре у ямальцев 1967, 1977, 1984 годов рождения полицейские обнаружили пакетики с порошкообразным кристаллическим веществом светлого цвета и приспособления для курения, с нагаром темного цвета.
Эксперты подтвердили предположения правоохранителей, изъятое вещество оказалось синтетическим наркотическим средством общей массой 2,41 гр.
Выяснилось, что задержанные действовали в составе преступной группы и изначально совместно решили сбывать наркотики, обговорив свои действия.
Старший из подельников, зная о местах закладок, сообщал об этом своим «коллегам», которые по его указке осуществляли сбыт зелья, часть наркотиков употребляли сами.
- Пуровский районный суд признал ранее не судимых жителей г. Тарко-Сале виновными. Приговором, подсудимым назначены наказания в виде 8,9 и 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время приговор вступил в законную силу, - сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU