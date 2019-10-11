2019-10-11T15:16:29+03:00
Общество

Участников таркосалинской ОПГ приговорили за сбыт наркотиков

Им дали от 8 до 10 лет строгого режима
Анна Полякова
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Участников таркосалинской ОПГ приговорили за сбыт наркотиков Фото: 89.мвд.рфУчастников таркосалинской ОПГ приговорили за сбыт наркотиков Фото: 89.мвд.рф
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Троих жителей Пуровского района осудили за незаконный сбыт, приобретение и хранение наркотиков.

Их задержали еще в сентябре 2018 года во время оперативных мероприятий. При личном досмотре у ямальцев 1967, 1977, 1984 годов рождения полицейские обнаружили пакетики с порошкообразным кристаллическим веществом светлого цвета и приспособления для курения, с нагаром темного цвета.

Эксперты подтвердили предположения правоохранителей, изъятое вещество оказалось синтетическим наркотическим средством общей массой 2,41 гр.

Выяснилось, что задержанные действовали в составе преступной группы и изначально совместно решили сбывать наркотики, обговорив свои действия.

Старший из подельников, зная о местах закладок, сообщал об этом своим «коллегам», которые по его указке осуществляли сбыт зелья, часть наркотиков употребляли сами.

- Пуровский районный суд признал ранее не судимых жителей г. Тарко-Сале виновными. Приговором, подсудимым назначены наказания в виде 8,9 и 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время приговор вступил в законную силу, - сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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