2019-10-11T14:49:26+03:00
Общество

После прокурорской проверки села Ямала обеспечили топливом

Нарушения при подготовке к отопительному периоду выявили в Тазовском районе
Анна Полякова
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После прокурорской проверки села Ямала обеспечили топливом Фото: tasu.ruПосле прокурорской проверки села Ямала обеспечили топливом Фото: tasu.ru
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Во время прокурорской проверки в Тазовском районе были выявлены нарушения законодательства при подготовке к отопительному периоду.

Оказалось, что филиал АО «Ямалкоммунэнерго», который является гарантирующим поставщиком коммунальной услуги по теплоснабжению на территории района, не обеспечил котельные сел Антипаюта и Гыда достаточным количеством топлива для надежной работы источников теплоснабжения в аварийных условиях.

Выяснилось, что к моменту проверки запасы на 20% были ниже норматива, установленного органом тарифного регулирования. В селе Находка топливо в необходимом количестве поставлено не было.

Прокурор направил в адрес врио. руководителя филиала предостережение о недопустимости нарушения закона. Только после вмешательства ведомства котельные сел Антипаюта, Гыда и Находка были обеспечены топливом в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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