2019-10-11T14:30:37+03:00
Происшествия

Молодую ноябрянку, зарезавшую нового знакомого, отправили в колонию

Она будет отбывать наказание 8 лет
Анна Полякова
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Молодую ноябрянку, зарезавшую нового знакомого, отправили в колониюМолодую ноябрянку, зарезавшую нового знакомого, отправили в колониюФото: Ольга Крыльцова
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В Ноябрьске 21-летнюю девушку признали виновной в убийстве мужчины. Молодая ноябрянка расправилась с новым знакомым 23 мая 2019 года. Суд назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как сообщает СУ СКР по ЯНАО, 58-летний горожанин пригласил к себе домой двух девушек, с которыми познакомился около магазина. В квартире у гостеприимного ямальца компания выпивала спиртные напитки.

Во время разговора между пришедшими и хозяином возник конфликт. Одна гостья схватила нож и пырнула мужчину. Несколько ударов в жизненно важные органы оказались смертельными. От телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. В ходе предварительного следствия осужденная полностью признала свою вину и раскаялась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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