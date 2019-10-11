В Салехарде пройдёт фестиваль «Хлеб – всему голова»

СЕГОДНЯ 14:13 2019-10-11T14:13:55+03:00

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В Обдорском остроге 13 октября состоится фестиваль «Хлеб – всему голова». В Города мастеров будут представлены хлебобулочные изделия производителей из Салехарда, Лабытнанги и Аксарки, сообщает правительство ЯНАО.

Для всех желающих мастерица Алёна Чорноба проведёт мастер-класс по приготовлению полезного бездрожжевого хлеба. Центр развития внешних связей организует для учащихся 5-6 классов тематический квест. Также в рамках фестиваля запланирована презентация хлеба из ягеля, а для хлебопёков-участников фестиваля – культурно-экскурсионная программа.

Накануне события, 12 октября, в Ямальском полярном агроэкономическом техникуме состоится лекция для студентов «Функциональные продукты питания на основе животного и растительного сырья ЯНАО». Её прочитает лаборант-исследователь Научного центра изучения Арктики Вера Мельникова – автор патента на субстрат сфагнума, используемого при производстве хлебобулочных, кондитерских изделий и других продуктов питания.

К слову, ыестиваль посвящен Всемирному дню хлеба, который отмечается ежегодно 16 октября. Праздник учреждён в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров

ИСТОЧНИК KP.RU