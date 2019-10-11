2019-10-11T14:13:55+03:00
Общество

В Салехарде пройдёт фестиваль «Хлеб – всему голова»

Гостей угостят выпечкой из ягеля
Анна Полякова
Поделиться:
В Салехарде пройдёт фестиваль «Хлеб – всему голова» Фото: yanao.ruВ Салехарде пройдёт фестиваль «Хлеб – всему голова» Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

В Обдорском остроге 13 октября состоится фестиваль «Хлеб – всему голова». В Города мастеров будут представлены хлебобулочные изделия производителей из Салехарда, Лабытнанги и Аксарки, сообщает правительство ЯНАО.

Для всех желающих мастерица Алёна Чорноба проведёт мастер-класс по приготовлению полезного бездрожжевого хлеба. Центр развития внешних связей организует для учащихся 5-6 классов тематический квест. Также в рамках фестиваля запланирована презентация хлеба из ягеля, а для хлебопёков-участников фестиваля – культурно-экскурсионная программа.

Накануне события, 12 октября, в Ямальском полярном агроэкономическом техникуме состоится лекция для студентов «Функциональные продукты питания на основе животного и растительного сырья ЯНАО». Её прочитает лаборант-исследователь Научного центра изучения Арктики Вера Мельникова – автор патента на субстрат сфагнума, используемого при производстве хлебобулочных, кондитерских изделий и других продуктов питания.

К слову, ыестиваль посвящен Всемирному дню хлеба, который отмечается ежегодно 16 октября. Праздник учреждён в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Участников таркосалинской ОПГ приговорили за сбыт наркотиков
После прокурорской проверки села Ямала обеспечили топливом
Молодую ноябрянку, зарезавшую нового знакомого, отправили в колонию
Сквер Молодожёнов в Самбурге возьмут под видеонаблюдение
Застройщиков села Горки научили, как застраховаться от недобросовестных подрядчиков
На Ямале предлагают разработать механизм воздействия на фирмы-банкроты
Таркосалинские пенсионеры осваивают «тропу здоровья»
В аэропорту Яр-Сале регистрация будет проходить по мировым стандартам
Жителя Муравленко, страдающего опасным заболеванием, лишили водительских прав
Окружной молодежный центр в Салехарде обязали создать условия для инвалидов
Надымчанку подозревают в краже телефона в туалете больницы
Слёт поисковых отрядов Ямала пройдёт в Ноябрьске
Глава Ямала представил регион на ежегодной Ассамблее стран Арктического круга
В Лабытнанги ищут продавца оборудования для пейнтбола, оказавшегося мошенником
На трассе Надым — Салехард новый асфальт пошел волной
В пуровском сквере Первопроходцам Ямала заложили капсулу времени
В Новом Уренгое пьяный водитель без прав спровоцировал ДТП
Новый детсад в Пурпе строят по правилам безбарьерной среды
Проект ноябрьского школьника вошел в десятку лучших на экофоруме в Исландии
Погода на Ямале 11 октября: прогнозируется понижение температуры воздуха
В Новом Уренгое развратника, напугавшего девочек, лишили свободы на 5 лет
Траншея подбирается к дому: жители Салехарда пожаловались на коммунальщиков
В Ноябрьске откроют уникальную для Ямала мультиспортивную площадку
«Сотрудники банка» украли у новоуренгойцев почти 40 тысяч рублей